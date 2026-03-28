櫻坂46が28日、東京ビッグサイトで、アンバサダーを務める「AnimeJapan2026」の新人クリエイター大賞2026授賞式に出席した。文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業」の一環として実施する、学生向け短編アニメコンペティションの受賞作品が発表された。森田ひかる（24）は「いちアニメファンとして、どのような作品が受賞されるのかとても楽しみにしています」。谷口愛季（20）も「アニメが大好き。ノミネート作品を拝