関西圏と関東圏では、異なる鉄道会社が相互に乗り入れる相互直通運転を実施しています。同じ相互直通運転でも、関西と関東の間には様々な違いが存在します。ミクロな部分だと、駅の放送が異なります。そのあたりを見ていきたいと思います。【写真】神戸高速鉄道・高速神戸駅で発車を待つ阪神5001形路線名をきっちり言う関東大手私鉄関東大手私鉄・地下鉄の中には、駅放送において、乗り入れ相手先の路線名を案内する会社が存在しま