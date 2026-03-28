香港で4月30日にたばこ規制が強化され、公共の場所での電子たばこやそのリキッド、加熱式たばこといった代替喫煙製品の所持や使用が全面的に禁止される。また、海外からの代替喫煙製品およびその付属品の持ち込みも禁止されており、違反者には罰金または拘禁刑が科せられる。南方日報が伝えた。規制の注目ポイントは「使用」だけでなく「所持」も禁止されるようになる点だ。公共の場所で電子たばこのリキッドや加熱式たばこ、ハー