「被害届を出すべき」との声も所属事務所「夢グループ」のテレビCMでおなじみの歌手・保科有里さんが、2026年3月17日に自身のXとInstagramを更新し、愛車を傷つけられたことを報告しました。何が起きたのでしょうか。【画像】夢グループ石田社長も涙!? これが“甚大な被害”を受けた「保科有里」さんの「愛車の傷」です！ 画像で見る（30枚以上）車体のドア横をひっかいたと思われる、数十センチにわたる傷の写真をアップし