Image:株式会社ハレルヤ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホ、鍵、イヤホン、モバイルバッテリー。バッグの底に小物が溜まり、取り出したいときに見つからない……。急いでいるときほど見つからず、結局、中身をひっくり返して探してしまうこともありますよね。そんなお悩みをスマートに解決してくれるのが、縦型トート「Tatet」。小物を上部に固定する「浮かせ