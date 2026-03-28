「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月3日（金）から、“ケアベア”や『パワーパフ ガールズ』をデザインした「チアフルキャラクターズ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】全部かわいい！ 「チアフルキャラクターズ」コレクション一覧■伸びがよい素材を採用今回発売される「チアフルキャラクターズ」は、世界中で長く愛され続ける人気キャラクターのアイコニックなイラストをあし