これぞ守護神だ。FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節（延期分）で川崎フロンターレとホームで対戦。１−１で突入したPK戦を３−１で制した。勝利の立役者は、町田のGK谷晃生だろう。PK戦では、１人目のラザル・ロマニッチ、３人目の小林悠、４人目の河原創のPKをそれぞれストップ。抜群の勝負強さを存分に発揮した。 試合を配信した『DAZN』の公式Xが、谷の活躍ぶりを投稿