◇プロ野球 阪神 2-0 巨人（28日、東京ドーム）開幕戦勝利で連勝を目指した巨人は、阪神先発の郄橋遥人投手の前に打線が沈黙。わずか3安打で完封負けを喫しました。前日の開幕戦はルーキー・竹丸和幸投手の好投で3-1で勝利した巨人。この日は昨季まで楽天に所属し、今季から巨人でプレーするハワード投手が先発登板しました。ハワード投手は初回、森下翔太選手の犠牲フライで1点を奪われますが、その後は粘りのピッチングで6