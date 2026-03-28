「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）阪神が、先発・高橋遥人投手の５年ぶりとなる完封で今季初勝利を挙げた。「高橋と（捕手の）伏見が本当によく頑張ってくれましたね。膝にボールが当たったけど最後までいける素晴らしいピッチングでした」とヒーローをたたえた。高橋は七回まで三塁踏ませず、巨人打線を２安打に封じ込んだ。しかし八回、１死から中山の打球が高橋の左膝を直撃。打球は一塁方向へ転がり、一ゴロとな