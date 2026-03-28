フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「爆笑！プロ野球『お金の話』」。中日ドラゴンズで投手として活躍し、通算２００勝を達成した山本昌氏がゲスト出演した。最高年俸２億４０００万円の山本氏は「僕は１８年連続１億円超えというね…。一応、今までの長いプロ野球の歴史の中では、１億円プレーヤーとしては最長の記録を持ってるので」と鼻高