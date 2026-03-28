「ロッテ１１−０西武」（２８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが大勝で開幕２連勝を飾った。初回、無死一、三塁から西川が三塁線を破る先制適時二塁打。「１、２番が繋いでくれましたし、初回なんとか先制したいなと思っていたので打てて良かったです。来た球に対して反応で打つことができました」と話した。五回には足を絡めて追加点を挙げた。藤原の犠飛で１点を追加し、さらに２死一塁から一走・高部が二盗、三盗