リニア中央新幹線の駅建設現場を視察後、取材に応じる金子国交相（右）とJR東海の丹羽俊介社長＝28日午後、相模原市金子恭之国土交通相は28日、リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向けて取り組むよう建設主体のJR東海に要請した。「着工後は速やかに東京・品川―名古屋間の開業見通しを明らかにし、他区間も含めて工事の進捗状況を開示してほしい」とも求めた。視察先の相模原市で記者団の取材に答えた。JR東海の丹羽俊介社