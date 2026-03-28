記者会見する名古屋銀行の藤原一朗頭取＝28日午前、名古屋市名古屋銀行の藤原一朗頭取は28日、静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループ（FG）との経営統合に関する記者会見を名古屋市で開き、「店舗の統廃合は今のところ考えない」と述べた。両社の店舗網はほとんど重なっておらず、効率的に営業基盤を強化できるとみている。両社は27日に経営統合に関する基本合意を結んだと発表。藤原氏は当日に東京都内で会見に