ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は28日の10〜12Rで準優勝戦が行われ、29日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦11Rの安井瑞紀（32＝岡山）は2コースから差すと、コンマ08のトップスタートから先マイした今井美亜に迫ったものの2着。1月15日の多摩川ヴィーナスシリーズ第19戦以来となる通算8回目の優勝戦進出を決めた（三国では2024年6月12日のヴィーナスシリーズ第6戦以