◇セ・リーグDeNA2―5ヤクルト（2026年3月28日横浜）DeNAは3回以降は得点を奪えずヤクルトに開幕2連敗。相川新監督の初白星はまたもお預けとなった。1点を追う2回に林の適時打で同点。3点を勝ち越された直後の2回にもビシエドの適時打で1点を返したが、4回以降は無得点。一度も先頭打者を出塁させられず、指揮官は「なかなか点を取るというところで上回れていない。（ヤクルト先発・山野はボールに）力があり、なかな