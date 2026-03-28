タレント長嶋一茂（60）が28日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。高市早苗首相が、日米首脳会談で「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ」といった発言について私見を述べた。一茂は「僕はいいと思いますね。この（高市首相の）トランプ外交、全体的に僕はすごくよかったなと思います。何でもかんでも本音で、正論でしゃべっていったら、物事って進まないので。うまく高市