「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）広島が中日との接戦を制し、２連勝。２７日の開幕戦で劇的なサヨナラ勝ちを収めたチームは、８年ぶりの本拠地開幕連勝発進を飾った。先発のターノックが来日初登板初先発で７回５安打無失点、７奪三振の好投。最速１５４キロの直球を軸に、２７日の同戦で１７安打を放った中日打線を封じ込めた。最大のピンチは四回だった。１死から３連打で満塁のピンチを招くも、サノーの