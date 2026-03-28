元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が28日放送のテレビ東京系「一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト」に出演。「売れる」と感じたアイドルを明かした。同番組は一茂率いる芸能人チームと、東大生チームに分かれ、芸能人チームがそれぞれの分野で培った知識と人生経験で東大生チームに“授業”するというもの。ミッツ・マングローブは昭和アイドルの魅力を徹底解説した。ミッツは中森明菜の歌唱力について解