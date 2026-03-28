作家の乙武洋匡氏（４９）が２８日に自身のＸを更新。元広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が恋愛リアリティーショーに出演することについて言及した。石丸氏をめぐっては２７日、ＡＢＥＭＡの新恋愛リアリティーショー番組「恋愛病院」に出演することが発表され注目を集めている。ニュースに触れた乙武氏は「『政治家・石丸伸二を期待していたのに』『政治を利用してインフルエンサーになりたかっただけ』と失望・批判する声が