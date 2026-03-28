俳優の菅野美穂（４８）と山時聡真（２０）が２８日、都内で行われた映画「９０メートル」公開記念舞台あいさつに登場した。本作は、難病を抱えたシングルマザーとその息子の物語。様々な人生の節目がテーマとして描かれている。山時にとっては、１０代最後に撮影した?節目?となる作品だ。山時は「あの時にしか演じられなかった。こうして２０歳になって、かけがえのない時間を過ごさせてもらっている」としみじみ。「毎日すご