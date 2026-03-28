◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人は阪神に敗れて今季初黒星を喫した。初回の守備に、結果的にこの試合のポイントとなるプレーがあった。１死一塁、３番・森下の５球目に一塁走者の中野がスタートした。捕手・岸田の二塁送球はショートバウンド。ベースカバーに入った二塁手・増田陸は懸命に捕球、タッチを試みたが、捕球できず、白球は中前に転々と転がり、その間に中野は三塁まで進んだ。そ