女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級＆ＧＨＣ女子王者の岩谷麻優（３３）が、翔月なつみ（３７）との２冠戦（２８日、新宿フェイス）を制し両王座の防衛に成功した。スターダム時代はタッグを組むこともあった２人が約１４年ぶりにシングルマッチで激突した。試合が始まると岩谷は、ドロップキックから蹴り技を連発し先制攻撃を見舞った。ドラゴンスクリュー、アンクルホールドで右脚に集中攻撃を浴びせ、不敵な