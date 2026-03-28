◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの郡司裕也捕手が、シーズン初安打に安堵（あんど）の表情を見せた。２戦連続４番起用も、８回まで開幕から８打席連続で安打なし。９回、１点を返しなおも１死二、三塁で打席に入ると、ソフトバンクの守護神・杉山に２球で追い込まれながらも、フォークをしぶとく右前に運んだ。今季初安打となる右前適時打に「最初の１本早く出ないかなと思