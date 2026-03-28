２０２５年１月に解散したロックバンド「ｔｈｅｐｉｌｌｏｗｓ（ザ・ピロウズ）」のドラム・ 佐藤シンイチロウさんが２３日、食道がんのため死去した。６１歳だった。所属事務所が２８日、発表した。親族のみで葬儀を執り行ったという。所属事務所の株式会社バッド・ミュージック・グループ音楽出版はこの日、公式サイトで「佐藤シンイチロウ逝去のお知らせ」として「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、３月２３日