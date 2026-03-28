【モデルプレス＝2026/03/28】タレントの若槻千夏が3月27日、自身のInstagramを更新。タンクトップにショートパンツを合わせたコーディネートを公開した。【写真】41歳タレント「骨格が神」ショーパンから美脚披露◆若槻千夏、タンクトップ×ショーパン夏コーデ公開若槻は「私の夏が来ます！！（本名千春だけど）」とコメント。パイナップルの形のフロートを後ろに持ち、黄色のタンクトップとショートパンツの一足早い夏のコーディ