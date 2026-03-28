モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーシーを満喫したオフショットを披露した。東京ディズニーシーへ本田さんは、妖精の絵文字をそえて、アトラクションを楽しむオフショットを含む13枚の写真と動画を投稿。「#東京ディズニーシー」とハッシュタグをつけてコメントした。インスタグラムに投稿された写真では、黒のコートに赤みがかったブラウンのフーディーを着用。フーディ