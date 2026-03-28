ペットの看護師やドッグトレーナーなどを育成する岡山理科大学専門学校に28日、「いきもの発見ラボ」がオープンしました。実習用に飼育している約120種類の生き物を展示しています。 こちらは、「生きた化石」と呼ばれる古代魚「ネオケラトドゥス・フォルステリ」。 犬と触れ合えるコーナーや、海の生き物に触れるコーナーもあります。 アクアリウム学科１年の竹本葵さんは