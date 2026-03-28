◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 11-0 西武(28日、ZOZOマリン)ロッテに大敗を喫した西武。6回のマウンドには、23日に支配下登録されたばかりの19歳・冨士大和投手があがりました。4点ビハインドの場面でマウンドにあがった冨士投手は、先頭にヒットを浴びると、続くソト選手に豪快な一発を浴びます。さらにショートへのヒットを浴びると、続く松川虎生選手にはタイムリーを献上。後続にもヒットを与え、1アウトも取れずに降板となりま