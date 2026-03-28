東京・お台場に誕生する“世界最大級”の噴水で28日夜、初めて、噴水ショーが行われます。東京・港区のお台場海浜公園に整備された噴水「東京アクアシンフォニー」では、28日午後8時から噴水ショーが行われます。東京都によりますと、噴水は高さおよそ150メートル、横幅およそ250メートル、海上に設置されたフロートから水が出る仕組みで、都の花である「ソメイヨシノ」をモチーフとした“世界最大級”の規模だということです。都