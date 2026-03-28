オリックス６―０楽天（パ・リーグ＝２８日）――オリックスは三回、中川が楽天先発・滝中のスライダーを捉え、先制の左越え２ラン。昨季リーグ３位の打率２割８分４厘をマークした右打者は「うまく反応することができた」と振り返った。チームにとってこれが今季初得点で、一、二回と満塁機を生かせなかったチームの重苦しい空気を振り払った。