第2日、通算9アンダーで首位の小林光希＝UMKCCアクサ・レディース第2日（28日・宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）初優勝を目指す小林光希が66、通算3勝目を狙う高橋彩華が69で回り、通算9アンダーの135で首位に並んだ。1打差の3位が穴井詩と申ジエ（韓国）。さらに1打差の5位に永峰咲希がつけた。2週連続優勝が懸かる笠りつ子と昨年大会覇者の工藤遥加はともに通算2アンダーで28位。48歳の大山志保ら1アンダー、43位までの57