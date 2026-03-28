原爆資料館の新設展示で、被爆証言映像を見る来館者＝28日午後、広島市中区広島市の原爆資料館は28日、核兵器の非人道性に焦点を当てた展示「ヒロシマは訴える」を新設し、記念式典を開いた。9人の被爆証言や核兵器廃絶に向けた運動を映像で紹介。来館者らは早速足を止め、被爆者の語りに聞き入っていた。東館1階の見学順路最後のコーナーを改装した。約6分の被爆証言映像と、核兵器廃絶運動の歩みを紹介する約5分の映像を上映