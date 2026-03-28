◇セ・リーグ巨人0―2阪神（2026年3月28日東京D）巨人のドラフト2位右腕・田和廉投手（22＝早大）が開幕2戦目となった28日の阪神戦（東京D）でプロ初登板。1回15球で2三振を奪い、無安打無失点の好投でデビュー戦を飾った。0―2で迎えた9回に4番手としてマウンドへ。最初に打席へ迎えた相手先発左腕・高橋を3球三振に打ち取ると、1番・近本もワンバウンドするシンカーで3球三振。2番・中野には四球を与えたが、3番・森