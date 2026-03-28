山梨県笛吹市の農園では桃の花が見ごろを迎え、観光客が菜の花との競演を楽しんでいます。【映像】桃の花と菜の花の競演（実際の様子）モモの生産量が日本一の笛吹市では、桃の木もおよそ25万本植えられていて、観光農園の「御坂農園グレープハウス」では、桃の花が見ごろを迎えています。今年は、今月に入ってから暖かい日が続いた影響で、開花は例年よりおよそ1週間ほど早く進み、畑一面にピンク色の花を咲かせています。