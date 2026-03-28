「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス（２７日、ロサンゼルス）開幕２戦目のこの日は、ＢＳではなく、ＮＨＫ（総合）で中継され、ドジャースなどで投手として活躍した斎藤隆さんが球場のグルメレポートを担当したり、選手ごとにキャラクターなどの紹介もされ、メジャーリーグを楽しむ趣向をこらした中継となった。試合中には、選手紹介の場面で使われた「正六面体パズル」がトレンド入り。ＳＮＳ上でも「正六面体パズルとは？