『LEGO® ムービー』（2014年）や、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズなど、映画という足場からポップカルチャーの最前線を遊び尽くしてきた、フィル・ロード＆クリス・ミラー監督。そんな彼らが新たに手がけた『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、SF映画『オデッセイ』（2015年）の原作者アンディ・ウィアーの人気SF小説の実写映画化作