エンゼルスのマイク・トラウト外野手が27日（日本時間28日）、敵地アストロズ戦に「2番中堅」で先発出場。前日の開幕戦に続き、左翼席へ今季2号を放った。この日は4打数3安打1四球。まだ2試合だが、完全復活へ向けて期待が持てる内容を見せている。今季初先発となった菊池雄星投手は、4回1／3を投げて8安打2失点、1四球3奪三振で勝敗は付かず。試合は6－2でエンゼルスが勝ち、開幕連勝を飾った。 ■16年目でキャリア初の記