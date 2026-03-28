お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が28日、自身のインスタグラムを更新し、タレント・藤本美貴（41）との長男の誕生日祝いの様子を明かした。27日の誕生日当日は「青山の道を行ったり来たり息子の誕生日ケーキを買いに」とケーキ店へ向かう夫婦ショットを投稿していた庄司。この日は「息子14歳誕生日外食後自宅にてバースデーケーキでお祝い」と自宅でのショットを公開。「息子が大好きなタルトと写真撮って