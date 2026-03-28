◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京D）阪神は巨人に勝利してシーズン初勝利をマークした。先発の高橋遥人投手（30）が序盤から圧倒的な投球を披露し5年ぶりとなる完封勝利で今季初勝利。度重なる故障に苦しんだ左腕が待望の?3月のマウンド?で力を見せつけた。5回1死までは完全投球。中盤、終盤に入っても球威は衰えず8回に中山のゴロが左膝に当たるアクシデントも続投して得点は与えなかった。2点優勢の9回も2