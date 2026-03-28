◇パ・リーグ日本ハム４―６ソフトバンク（2026年3月28日みずほペイペイD）日本ハムは逆転負けで4年ぶり開幕連敗スタートとなった。9回は2点差に追い上げる反撃を見せたが、及ばなかった。新庄剛志監督（54）は「人生切り替えが大事。もう忘れた」と切り替えを強調した。先発の達は5回につかまり、5失点でKO。1死一、二塁でのソフトバンク・周東への死球について「デッドボール痛かったですね。近藤くんの前。4回まで