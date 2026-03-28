3800人以上が犠牲となったミャンマー大地震から1年となり、追悼式が開かれました。ミャンマー中部では1年前、マグニチュード7.7の大地震が発生し、日本人1人を含む3800人以上が死亡しました。ミャンマーでは、内戦に加え燃料費の高騰も重なり十分な支援が行き届かず、復興は進んでいません。一方、地震の影響で建設中のビルが倒壊し、90人以上が死亡したタイ・バンコクでは、追悼式が開かれました。富永大介記者（NNNバンコク）「