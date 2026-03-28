3月28日までに、女優・吉川愛のマネージャーが運営する公式Xアカウントが更新された。吉川の最新ドレスアップショットが公開されるやいなや、その圧倒的な美しさがネット上で大きな話題となっている。吉川は26日、King ＆ Princeの永瀬廉とW主演を務める映画『鬼の花嫁』の公開前夜祭舞台あいさつに登壇。他出演者がずらっと登場し、華やかな舞台あいさつとなった。今回のXに投稿されたのは、そのオフショットだ。「当日吉川さ