キングコングの西野亮廣の周辺が騒がしい。西野のファンと見られる一般人ユーザーの投稿が炎上を招いてしまった。「ことの発端は当該ユーザーが、西野さんの新刊『北極星 僕たちはどう働くか』（幻冬舎）を200冊購入し、図書館へ寄贈した経緯を『note』にアップしたことです。その内容が物議を醸してしまいました」（スポーツ紙記者）現在、投稿は削除されているが、一部ネット上ではアーカイブで内容が確認できる。一体、何が