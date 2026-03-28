前ＤｅＮＡの元サイ・ヤング賞右腕トレバー・バウアー投手（３５）がまた世界を騒がせた。スペイン紙「マルカ」（電子版）は２７日（日本時間２８日）、「トレバー・バウアーの時速１００マイル（約１６１キロ）の打球の頭部直撃映像が野球界に衝撃を与え、新たな懸念を引き起こす」との記事を配信した。現在、無所属のバウアーは自身のＸ（旧ツイッター）に投球練習動画を投稿。室内のブルペンで打者を相手に投球していたが