東京ビッグサイトで開催中の「AnimeJapan 2026」。3月28日、BLUE STAGEにて、2026年7月からTBS系28局で放送されるテレビアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のスペシャルステージが行われた。登壇したのは、佐藤拓也（佐々木役）、星希成奏（山田／田山役）、高橋伸也（鈴木役）。ステージでは作品の見どころや最新情報が明かされた。【動画】解禁された『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』メインPV第1弾スペシャルステージ