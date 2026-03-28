【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・山城京平―阪神・伊藤将司（１４時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・石田裕太郎―ヤクルト・高梨裕稔（１４時・横浜）◆広島・栗林良吏―中日・高橋宏斗（１３時３０分・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆ロッテ・小島和哉―西武・平良海馬（１４時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・田嶋大樹―楽天・藤原聡大（１３時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・スチュワートＪｒ．―日本ハ