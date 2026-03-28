◆バスケットボールＢ１リーグ第２７節宇都宮１０４―９９レバンガ北海道（２８日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区首位の宇都宮に９９―１０４で敗れ、今季初の４連敗を喫した。昨季リーグ王者に対し、第１クオーター（Ｑ）にいきなり３４失点。常勝軍団の猛攻を受けると、第２Ｑにも２８失点で１５点ビハインドで後半に突入した。日本代表ＳＧ富永啓生がＢリーグ移籍後自己最多となる３６得点、新加入