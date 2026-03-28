◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第２日（２８日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）ツアー１８勝の４８歳・大山志保（大和ハウス工業）は１１位で出て４バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの７４と落としたが、カットライン上の通算１アンダーで４年ぶりの予選通過を決めた。「もう終わった〜と思った。チ〜ンでしたね」。大山が痛恨の２ダブルボギーから復活し、ギリギリで予選突破した。前半