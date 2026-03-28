「つい、黒ばかり選んでしまう……」マンネリ解消には、黒よりも柔らかな雰囲気をまとって、上品な華やかさもプラスできそうな「ブラウン」がおすすめです。今シーズンも引き続き、トレンドカラーとして注目されているため、一点投入するだけでおしゃれ見えしそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、ミドル世代にぴったりの「ブラウンバッグ」をご紹介します。 センスが光る！ ディテールにこだわったシャレ見えバ