◆パ・リーグオリックス６―０楽天（２８日・京セラＤ大阪）楽天は１６安打１０点で爆勝した前夜から一転、散発４安打の零封負けを喫した。相手先発の九里の前に打線が沈黙。開幕２連勝を逃した三木肇監督は「もちろん対策はしていたんですけど、ピシャリとやられちゃいました。はい。１勝１敗、明日頑張ります」と渋い表情を浮かべた。先発の滝中が４回途中２失点とゲームメイクできず。打線は九里のチェンジアップ主体の